Жители из штата Миннесота сделали фото НЛО над рекой
В сетях появилось фото, опубликованное жителями американского штата Миннесота. Они запечатлели на камеру НЛО во время полета над рекой.
События произошли в 2011 г, но только сейчас люди решили показать материалы обществу. Объект появился в муниципалитете Нимрод, основанном 67 лет назад. Исследователи отметили, что пришельцы любят посещать территории с небольшим количеством населения. Сейчас НЛО в форме диска был замечен, когда он повернулся к американцам боком.
Отражение на поверхности воды показало, что аппарат был сделан из металла, а сами авторы сюжета обратили на него внимание во время отдыха. Они просматривали старые архивы и заметили необычные кадры, привлекшие к себе внимание пользователей.
События произошли в 2011 г, но только сейчас люди решили показать материалы обществу. Объект появился в муниципалитете Нимрод, основанном 67 лет назад. Исследователи отметили, что пришельцы любят посещать территории с небольшим количеством населения. Сейчас НЛО в форме диска был замечен, когда он повернулся к американцам боком.
Отражение на поверхности воды показало, что аппарат был сделан из металла, а сами авторы сюжета обратили на него внимание во время отдыха. Они просматривали старые архивы и заметили необычные кадры, привлекшие к себе внимание пользователей.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:20