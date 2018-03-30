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Жители из штата Миннесота сделали фото НЛО над рекой

В сетях появилось фото, опубликованное жителями американского штата Миннесота. Они запечатлели на камеру НЛО во время полета над рекой.

События произошли в 2011 г, но только сейчас люди решили показать материалы обществу. Объект появился в муниципалитете Нимрод, основанном 67 лет назад. Исследователи отметили, что пришельцы любят посещать территории с небольшим количеством населения. Сейчас НЛО в форме диска был замечен, когда он повернулся к американцам боком.

Жители из штата Миннесота сделали фото НЛО над рекой


Отражение на поверхности воды показало, что аппарат был сделан из металла, а сами авторы сюжета обратили на него внимание во время отдыха. Они просматривали старые архивы и заметили необычные кадры, привлекшие к себе внимание пользователей.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:20
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