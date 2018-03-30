Зрители «Дома-2» возмущены свободой действий участников-парней

К примеру, поведение Юли Ефременковой в отношении избранника зрители назвали самодурством, которое может иметь тяжелые последствия.Парни на проекте и так далеки от «джентльменства», а если поймут, что можно еще и руки распускать безнаказанно, то шоу превратится в бардак.Напомним, что за рукоприкладство Саймон Марданшин не только не был изгнан с шоу, но даже не наказан.Кто еще остался на проекте? Роман Гриценко, которому не нравятся девушки, Андрей Денисов слишком специфичен, чтобы нашлись желающие создавать с ним пару. Также в арсенале «дома-2» Артем Сорока с «легкой придурью», отпугивающей девушек и Алексей Безус, с которым никто не стремится завязать отношения.При этом девушек насильно принуждают выбирать из имеющихся мужчин или покинуть шоу. А потому зрители задаются риторическим вопросом, отчего возникла такая несправедливая ситуация.