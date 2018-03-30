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Зрители «Дома-2» возмущены свободой действий участников-парней

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» понимают, что парней на телестройке всегда меньше чем девушек, но это не повод вводить оставшихся представителей мужской стати в ранг королей.

К примеру, поведение Юли Ефременковой в отношении избранника зрители назвали самодурством, которое может иметь тяжелые последствия.

Зрители «Дома-2» возмущены свободой действий участников-парней

Парни на проекте и так далеки от «джентльменства», а если поймут, что можно еще и руки распускать безнаказанно, то шоу превратится в бардак.

Напомним, что за рукоприкладство Саймон Марданшин не только не был изгнан с шоу, но даже не наказан.

Кто еще остался на проекте? Роман Гриценко, которому не нравятся девушки, Андрей Денисов слишком специфичен, чтобы нашлись желающие создавать с ним пару. Также в арсенале «дома-2» Артем Сорока с «легкой придурью», отпугивающей девушек и Алексей Безус, с которым никто не стремится завязать отношения.

При этом девушек насильно принуждают выбирать из имеющихся мужчин или покинуть шоу. А потому зрители задаются риторическим вопросом, отчего возникла такая несправедливая ситуация.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:52
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