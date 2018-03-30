Стала известна стоимость автомобиля Ford Mustang Bullitt

Накануне стало известно о том, что цена на автомобиль Ford Mustang Bullitt составит 46 595 долларов. Также сообщается, что новинка появится в продаже летом текущего года.В подкапотном пространстве Ford Mustang Bullitt установлен бензиновый силовой агрегат объёмом 5,0 литров производительностью 480 лошадиных сил. Хотя на автосалоне в Детройте в этом году представители компании говорили о том, что мощность Mustang Bullitt составит 475 лошадиных сил.Стоит отметить, что европейские автолюбители могут быть несколько разочарованы, так как из-за установленных экологических стандартов на территории западноевропейских стран автомобиль Ford Mustang Bullitt будет реализовываться с заниженными показателями производительности.