Стала известна стоимость автомобиля Ford Mustang Bullitt
Компания Ford назвала стоимость автомобиля Mustang Bullitt, а также обнародовали его технические характеристики. Отмечается, что данная модель разработана на базе автомобиля Mustang GT Premium с пакетом Performance.
Накануне стало известно о том, что цена на автомобиль Ford Mustang Bullitt составит 46 595 долларов. Также сообщается, что новинка появится в продаже летом текущего года.
В подкапотном пространстве Ford Mustang Bullitt установлен бензиновый силовой агрегат объёмом 5,0 литров производительностью 480 лошадиных сил. Хотя на автосалоне в Детройте в этом году представители компании говорили о том, что мощность Mustang Bullitt составит 475 лошадиных сил.
Стоит отметить, что европейские автолюбители могут быть несколько разочарованы, так как из-за установленных экологических стандартов на территории западноевропейских стран автомобиль Ford Mustang Bullitt будет реализовываться с заниженными показателями производительности.
Накануне стало известно о том, что цена на автомобиль Ford Mustang Bullitt составит 46 595 долларов. Также сообщается, что новинка появится в продаже летом текущего года.
В подкапотном пространстве Ford Mustang Bullitt установлен бензиновый силовой агрегат объёмом 5,0 литров производительностью 480 лошадиных сил. Хотя на автосалоне в Детройте в этом году представители компании говорили о том, что мощность Mustang Bullitt составит 475 лошадиных сил.
Стоит отметить, что европейские автолюбители могут быть несколько разочарованы, так как из-за установленных экологических стандартов на территории западноевропейских стран автомобиль Ford Mustang Bullitt будет реализовываться с заниженными показателями производительности.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:50