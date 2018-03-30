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Стала известна стоимость автомобиля Ford Mustang Bullitt

Компания Ford назвала стоимость автомобиля Mustang Bullitt, а также обнародовали его технические характеристики. Отмечается, что данная модель разработана на базе автомобиля Mustang GT Premium с пакетом Performance.

Стала известна стоимость автомобиля Ford Mustang Bullitt


Накануне стало известно о том, что цена на автомобиль Ford Mustang Bullitt составит 46 595 долларов. Также сообщается, что новинка появится в продаже летом текущего года.

В подкапотном пространстве Ford Mustang Bullitt установлен бензиновый силовой агрегат объёмом 5,0 литров производительностью 480 лошадиных сил. Хотя на автосалоне в Детройте в этом году представители компании говорили о том, что мощность Mustang Bullitt составит 475 лошадиных сил.

Стоит отметить, что европейские автолюбители могут быть несколько разочарованы, так как из-за установленных экологических стандартов на территории западноевропейских стран автомобиль Ford Mustang Bullitt будет реализовываться с заниженными показателями производительности.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:50
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