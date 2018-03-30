Минтруд увеличит размер пособия по безработице с 2019 года

В настоящее время в стране более 5,2 млн человек,считающихся безработными, при общей сумме затрат на них со стороны государства свыше 12 миллиардов рублей в год. Особенно заметным стал рост незанятого населения после падения производства наполовину в промышленности в 2017 году.Как следует из пояснения чиновников ведомства: правила получения будут доработаны при одновременном увеличении суммы выплат оставшимся безработным. Чиновники министерства пояснили: «Пособие не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума», потому в январе следующего года новые изменения должны вступить в силу.