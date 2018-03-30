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Минтруд увеличит размер пособия по безработице с 2019 года

Минтруд в ближайшие месяцы изменит процедуру и условия выплаты пособия по безработице. В настоящее время его сумма не превышает 5000 рублей, а нижний предел составляет 850 рублей, потому безработных по этому показателю можно причислить к необеспеченным слоям населения.

В настоящее время в стране более 5,2 млн человек,считающихся безработными, при общей сумме затрат на них со стороны государства свыше 12 миллиардов рублей в год. Особенно заметным стал рост незанятого населения после падения производства наполовину в промышленности в 2017 году.

Минтруд увеличит размер пособия по безработице с 2019 года


Как следует из пояснения чиновников ведомства: правила получения будут доработаны при одновременном увеличении суммы выплат оставшимся безработным. Чиновники министерства пояснили: «Пособие не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума», потому в январе следующего года новые изменения должны вступить в силу.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:30
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