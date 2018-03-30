АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода не радовался своей славе и был изгоем среди родственников
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

ASUS ROG Zephyrus получит процессор Intel Core последнего поколения

В скором времени игровая модификация ноутбука ASUS ROG Zephyrus должна получить новую платформу Coffee Lake-H, предусматривающую установку процессора Intel Core последнего поколения. Стоимость обновленной модели составит 3500 евро.

ASUS ROG Zephyrus получит процессор Intel Core последнего поколения


Отмечается, что в устройство установят 6-ядерный процессор Core i7-8750H, предельная частота работы которого будет находиться на уровне 4,1 Ггц. Также благодаря специально выбранной комплекции корпуса внутрь можно будет установить дискретную видеокарту GeForce GTX 1080.

В качестве дисплея установлена 15,6-дюймовая матрица с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой смены кадров 120 Гц. Модуль оперативной памяти DDR4-2400 предоставит 16 Гб временного хранилища. Что касается ПЗУ, то на его месте будет работать SSD-накопитель с объемом 512 Гб.

Помимо этого у пользователя появится возможность работать с портами USB 3.1 Type-C / Thunderbolt 3, HDMI 2.0 и модемами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отсутствие солнца Юлия Ковальчук компенсирует
Открыт прием заказов на гибридный планшет Voyo
Марго Овсянникова в дизайнерских купальниках
Охлобыстин откровенно рассказал, что тяжело
Ученые: Производство шоколада может нанести
Мэри Кулешова с лишним весом снялась в
В скором времени будет представлен игровой
Новая диета поможет вылечить психические недуги –
Лолита заявила, что не огорчается из-за скорого
Exos Aerospace в следующем месяце испытает свою
Жители из штата Миннесота сделали фото НЛО над
Шэрон Стоун привела в восторг Интернет
Алексей Кудрин рассказал, когда могут повысить
Apple разрешила пользователям отключать функцию
Поклонники посоветовали Саше Шеве бросить «Дом-2»
В Сети представлены рендеры Moto Z3 Play
Ученые назвали разрушающие брак факторы&#8205;
Стала известна стоимость автомобиля Ford Mustang
Кроссовер Nissan Murano 2018 появится на рынке по
Фанаты поблагодарили Седокову за мотивирующее
Обнаженная Ольга Бузова возмутила скорбящих
ASUS ROG Zephyrus получит процессор Intel Core
Юлия Меньшова растрогала пользователей Instagram
Дарья Пынзарь определила сына в турецкий детский
Минтруд увеличит размер пособия по безработице с
Sokon представила два новых электрических
Mercedes начнёт выпускать электрические автомобили
Зрители считают, что Романа Гриценко насильно
В Аргентине пилот частного самолета запечатлел на
В штате Нью-Мексико древние камни с пентаграммами
Просмотреть все новости