ASUS ROG Zephyrus получит процессор Intel Core последнего поколения

Отмечается, что в устройство установят 6-ядерный процессор Core i7-8750H, предельная частота работы которого будет находиться на уровне 4,1 Ггц. Также благодаря специально выбранной комплекции корпуса внутрь можно будет установить дискретную видеокарту GeForce GTX 1080.В качестве дисплея установлена 15,6-дюймовая матрица с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой смены кадров 120 Гц. Модуль оперативной памяти DDR4-2400 предоставит 16 Гб временного хранилища. Что касается ПЗУ, то на его месте будет работать SSD-накопитель с объемом 512 Гб.Помимо этого у пользователя появится возможность работать с портами USB 3.1 Type-C / Thunderbolt 3, HDMI 2.0 и модемами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth.