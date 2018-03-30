ASUS ROG Zephyrus получит процессор Intel Core последнего поколения
В скором времени игровая модификация ноутбука ASUS ROG Zephyrus должна получить новую платформу Coffee Lake-H, предусматривающую установку процессора Intel Core последнего поколения. Стоимость обновленной модели составит 3500 евро.
Отмечается, что в устройство установят 6-ядерный процессор Core i7-8750H, предельная частота работы которого будет находиться на уровне 4,1 Ггц. Также благодаря специально выбранной комплекции корпуса внутрь можно будет установить дискретную видеокарту GeForce GTX 1080.
В качестве дисплея установлена 15,6-дюймовая матрица с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой смены кадров 120 Гц. Модуль оперативной памяти DDR4-2400 предоставит 16 Гб временного хранилища. Что касается ПЗУ, то на его месте будет работать SSD-накопитель с объемом 512 Гб.
Помимо этого у пользователя появится возможность работать с портами USB 3.1 Type-C / Thunderbolt 3, HDMI 2.0 и модемами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth.
Отмечается, что в устройство установят 6-ядерный процессор Core i7-8750H, предельная частота работы которого будет находиться на уровне 4,1 Ггц. Также благодаря специально выбранной комплекции корпуса внутрь можно будет установить дискретную видеокарту GeForce GTX 1080.
В качестве дисплея установлена 15,6-дюймовая матрица с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой смены кадров 120 Гц. Модуль оперативной памяти DDR4-2400 предоставит 16 Гб временного хранилища. Что касается ПЗУ, то на его месте будет работать SSD-накопитель с объемом 512 Гб.
Помимо этого у пользователя появится возможность работать с портами USB 3.1 Type-C / Thunderbolt 3, HDMI 2.0 и модемами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:40