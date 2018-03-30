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Зрители считают, что участники «Дома-2» стараются подражать известным людям

Поклонники скандально известной телестройки уверены, что некоторые участники и ведущие «Дома-2» ещё не доросли до своего престижа, а потому пытаются подражать известным людям.

Зрители считают, что участники «Дома-2» стараются подражать известным людям

Так, например, ведущая реалити-шоу Ольга Бузова одновременно подражает сразу нескольким зарубежным звёздам, а именно - Мадонне, Бьёнс и леди Гаге. К тому же знатоки её клипов уже не раз замечали совпадения и с другими популярными личностями.

Зрители считают, что участники «Дома-2» стараются подражать известным людям

В последнее время Влад Кадони начал пародировать Андрея Малахова. Ведущий пытается воссоздать его манеру поведения, да и в целом манеру первых российских каналов. Его постоянные строгие костюмы, очки, жестикуляции и выражения лица навели поклонников проекта на такие подозрения.

Зрители считают, что участники «Дома-2» стараются подражать известным людям

А Ксения Бородина старается стать второй Ксенией Собчак, вот только не хватает ей харизматичности и многих других качеств экс-наставницы, выбравшей политическую карьеру.

Про участников также часто говорят, что те вживаются в роли давно покинувших «Дом-2» героев. Лена Хромина старается быть похожей на Алёну Водонаеву, Илья Яббаров мечтает повторить карьеру Степы Меньщикова, а Артёма Сороку сравнили с Николаем Должанским.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:31
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