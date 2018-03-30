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Mercedes начнёт выпускать электрические автомобили

Руководство компании Mercedes обратило внимание на электрические транспортные средства. В ближайшем будущем немецкий автоконцерн намерен выпустить электрический кроссовер и седан.

Mercedes начнёт выпускать электрические автомобили


Кроссовер, готовящийся к выходу на рынок, получит название Mercedes EQ. По словам экспертов новый электрический кроссовер появится в продаже на рынке до 2020 года. Руководство немецкого автоконцерна предполагает, что новый кроссовер Mercedes EQ возглавит линейку электрических транспортных средств.

Также немецкие производители намерены разработать электрический седан из серии EQ. Согласно предварительной информации,размеры электрического седана будут соответствовать автомобилям С-класса бренда Mercedes. При этом разработчики отмечают, дизайн электрического седана будет кардинально отличаться от экстерьера кроссовера.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:20
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