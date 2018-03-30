Лох-несское чудовище снова оказалось в поле зрения туристов

Женщина рассказала журналистам, что заметила серую кожу животного на поверхности воды, а возле него тоже появлялись небольшие существа, похожие на детенышей Несси. Возможно, в глубинах живет потомство подводных ящеров, которые продолжают свою популяцию. Скептики выразили мнение, что американка могла увидеть обычные волны белого цвета после проплывшего катера.Однако ученые серьезно отнеслись к словам туристки, потому что человеческий глаз может рассмотреть картину намного подробнее, чем камера или смартфон. Этот шотландский красавец всегда появляется на большом расстоянии, а технологии могут давать сбой и не зафиксировать его на фото.