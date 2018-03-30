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Лох-несское чудовище снова оказалось в поле зрения туристов

Американская туристка стала свидетельницей появления на озере знаменитого Лох-несского чудовища. Древнее 12-метровое существо решило показать себя во всей красе рядом с замком Аркарт.

Женщина рассказала журналистам, что заметила серую кожу животного на поверхности воды, а возле него тоже появлялись небольшие существа, похожие на детенышей Несси. Возможно, в глубинах живет потомство подводных ящеров, которые продолжают свою популяцию. Скептики выразили мнение, что американка могла увидеть обычные волны белого цвета после проплывшего катера.

Лох-несское чудовище снова оказалось в поле зрения туристов


Однако ученые серьезно отнеслись к словам туристки, потому что человеческий глаз может рассмотреть картину намного подробнее, чем камера или смартфон. Этот шотландский красавец всегда появляется на большом расстоянии, а технологии могут давать сбой и не зафиксировать его на фото.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:34
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