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В Иркутске замечен внедорожник LADA 4x4 с рекордно большими колесами

Накануне в сеть выложили видеоролик, на котором запечатлён необычный внедорожник «Нива» с очень большими колёсами. Видеоролик опубликовал в Instagram один из жителей города Иркутска.

В Иркутске замечен внедорожник LADA 4x4 с рекордно большими колесами


Изобретателю из Иркутска надоело объезжать ямы на дорогах поэтому он превратил свой обычный внедорожник LADA 4x4 в вездеход. Что интересно, машину запечатлели на видео в тот момент, когда владелец необычного автомобиля менял покрышки. С такими колёсами нестрашны любые дороги, автомобиль способен передвигаться по пересечённым местностям и даже по болотам.

Стоит отметить, что подобные вездеходы выпускают и на предприятиях «АвтоВАЗа». В частности, подразделение «Бронто» ещё в 1996 году представило модель «Нива Марш». Столь специфический автомобиль выпускался лимитированным тиражом, самым успешным для него считается 2002 год, тогда было продано 70 экземпляров таких моделей. На обычных дорогах «Ниву Марш» вряд ли можно увидеть, подобные машины эксплуатируются в основном на Крайнем Севере.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:20
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