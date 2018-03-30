В Нью-Йорке представили Cadillac CT6 V-Sport

В подкапотном пространстве Cadillac CT6 V-Sport установлен битурбированный двигатель V8 объёмом 4,2 литра производительностью 550 лошадиных сил при крутящем моменте 850 Нм. Работает мотор на пару с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. По словам разработчиков, новый силовой агрегат значительно увеличит общую производительность автомобиля.Перед разработчиками Cadillac CT6 V-Sport стояла задача снизить массу транспортного средства. Для этого производители создали силовой агрегат и поршни из алюминия. К тому же в оснащение новинки входят светодиодные фары и колёсные диски диаметром 20 дюймов.