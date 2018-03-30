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В Нью-Йорке представили Cadillac CT6 V-Sport

На автосалоне в Нью-Йорке состоялась презентация автомобиля Cadillac CT6 V-Sport. Автомобиль стал весить меньше и получил производительный мотор.

В Нью-Йорке представили Cadillac CT6 V-Sport


В подкапотном пространстве Cadillac CT6 V-Sport установлен битурбированный двигатель V8 объёмом 4,2 литра производительностью 550 лошадиных сил при крутящем моменте 850 Нм. Работает мотор на пару с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. По словам разработчиков, новый силовой агрегат значительно увеличит общую производительность автомобиля.

Перед разработчиками Cadillac CT6 V-Sport стояла задача снизить массу транспортного средства. Для этого производители создали силовой агрегат и поршни из алюминия. К тому же в оснащение новинки входят светодиодные фары и колёсные диски диаметром 20 дюймов.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:10
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