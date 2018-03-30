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Житель Уэльса запечатлел на камеру уникальную “кислотную” радугу

В сетях появилось фото, опубликованное жителем Уэльса. Он запечатлел на камеру уникальную “кислотную” радугу, появившуюся на небе после дождя.

Мужчина является владельцем гостиницы, но также любит делать качественные профессиональные снимки природы. Метеорологи были заинтересованы таким событием, а пользователи сетей сначала заподозрили автора в использовании фотошопа. Однако человек сразу опроверг такие слухи, потому что никогда не прибегал к помощи редакторов.

Житель Уэльса запечатлел на камеру уникальную “кислотную” радугу


Он сам был поражен, заметив такое чудо природы, раскинувшееся над склоном холма. Яркие оттенки заставили его светиться в солнечных лучах. Радуга действительно выглядела фантастически и была двойной, что еще больше усилило привлекательность объекта. Многие люди даже позавидовали свидетелю событий, потому что тоже хотели увидеть это зрелище своими глазами.
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:50
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