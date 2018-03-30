Ученые: На расплавленной Земле не исчезнут водные ресурсы

Для доказательства своей теории они решили сделать анализ лунных пород, после чего сравнили их с образцами, взятыми со дна океана. Оказалось, что они почти не отличаются между собой, а вода находилась на поверхности нашей планеты до ее столкновения с Тейей. Молекулы пережили этот космический процесс, а падение метеоритов дополнило водные запасы лишь на 5%.Потому эти объекты не могли стать причиной их возникновения, но после открытия у ученых возникли новые вопросы. Пока неизвестно, почему вода не могла испариться после столкновения с небесным телом, а также есть много гипотез относительно происхождения спутника Земли.