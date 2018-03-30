Курбан Омаров возобновил семейные советы для подписчиц

К Курбану обратилась девушка, которая пожаловалась на свои отношения с женатым человеком, который после того как жена узнала о его походах «налево» предложил отношения «втроем».Омаров довольно резко ответил девушке, предложив оценить ситуацию и понять, нужны ли ей такие отношения.Помимо прочего Курбан напомнил, что подписчица добровольно согласилась на отношения с «женатиком», и теперь он просто предложил ей свои правила игры, давая понять, что жена для него предпочтительнее.В завершение Курбан Омаров дал понять подписчице, что такие отношения стоит обрывать сразу, хотя и предложил ей подумать.