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В России отзывают 1 200 кроссоверов BMW X3

Представители баварской компании BMW сообщили об отзыве 1 200 кроссоверов BMW X3. О причине отзывной компании рассказали в Росстандарте.

В России отзывают 1 200 кроссоверов BMW X3


Из сообщения регулятора следует, что отзывная компания связана с проблемами крепления спойлера на кроссоверах BMW X3. При сборке данной модели внедорожника производители могли не установить определённые крепёжные винты.

По причине производственной ошибки корма кроссовера при езде может издавать шумы, так как спойлер плохо прикручен. Эта деталь может деформироваться или даже отсоединиться от кузова на высокой скорости, в результате этого спойлер представляет потенциальную опасность и для других участников дорожного движения.

Под отзывную компанию попадают кроссоверы BMW X3, которые были проданы в период с 2017 по 2018 годы. Владельцев машин, попадающих под сервисную компанию, оповестят о необходимости посетить ближайших салон баварской компании, где специалисты определят и устранят причину неполадки. Все работа будут проводиться за счёт производителя.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:50
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