В сеть выложили снимки компактного кроссовера Audi SQ2 без камуфляжа
В сеть выложили шпионские фотографии компактного кроссовера Audi SQ2. По предположению экспертов новый автомобиль немецкие производители представят публике до конца текущего года.
Охотникам за сенсациями на этот раз удалось запечатлеть кроссовер Audi SQ2 без камуфляжного покрытия. Как сообщают зарубежные профильные издания, автомобиль в настоящее время проходит завершающие тестовые испытания.
Судя по обнародованным фотографиям, у компактного кроссовера Audi SQ2 будет целиком и полностью спортивный кузов. Именно по этой причине внешний дизайн новой машины можно принять за очередную модель из линейки S.
Точной информации относительно технических характеристик нового автомобиля в настоящее время не имеется. В свою очередь эксперты предполагают, что в качестве силовой установки кроссовера выступит бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра.
Охотникам за сенсациями на этот раз удалось запечатлеть кроссовер Audi SQ2 без камуфляжного покрытия. Как сообщают зарубежные профильные издания, автомобиль в настоящее время проходит завершающие тестовые испытания.
Судя по обнародованным фотографиям, у компактного кроссовера Audi SQ2 будет целиком и полностью спортивный кузов. Именно по этой причине внешний дизайн новой машины можно принять за очередную модель из линейки S.
Точной информации относительно технических характеристик нового автомобиля в настоящее время не имеется. В свою очередь эксперты предполагают, что в качестве силовой установки кроссовера выступит бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:40