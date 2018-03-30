В сеть выложили снимки компактного кроссовера Audi SQ2 без камуфляжа

Охотникам за сенсациями на этот раз удалось запечатлеть кроссовер Audi SQ2 без камуфляжного покрытия. Как сообщают зарубежные профильные издания, автомобиль в настоящее время проходит завершающие тестовые испытания.Судя по обнародованным фотографиям, у компактного кроссовера Audi SQ2 будет целиком и полностью спортивный кузов. Именно по этой причине внешний дизайн новой машины можно принять за очередную модель из линейки S.Точной информации относительно технических характеристик нового автомобиля в настоящее время не имеется. В свою очередь эксперты предполагают, что в качестве силовой установки кроссовера выступит бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра.