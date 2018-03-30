Mazda показала CX-3 2019 с улучшенным салоном и более мощным двигателем

В подкапотном пространстве Mazda CX-3 2019 года установлен 4-цилиндровый двигатель Skyactiv-G объёмом 2,0 литра, мощность которого после доработок увеличилась до 148 лошадиных сил, а крутящий момент стал 201 Нм. При этом у автомобиля снизился расход топлива.Наиболее заметные изменения у нового кроссовера Mazda CX-3 произошли в отделке салона, где производители применили более качественные материалы.Японские производители пока не сообщают о стоимости улучшенной версии кроссовера Mazda CX-3. В то же время стало известно, что модернизированный автомобиль выведут на рынок весной этого года.