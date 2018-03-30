Тело Сергея Мавроди 4-й день лежит в морге невостребованным
За телом Сергея Мавроди, «великого комбинатора», уже 4-й день никто не приходит в морг. Возможно, его придется похоронить в общей могиле.
Основатель печально известной финансовой пирамиды «МММ» умер на остановке. Сейчас за его телом, 4-й день лежащим в морге, никто не приходит. Пока судмедэксперты устанавливают точные причины смерти. Если после завершения всех медицинских процедур тело не заберут, Сергея Мавроди похоронят в общей могиле на деньги из государственного бюджета.
По некоторым данным, родной брат Мавроди Вячеслав, который распоряжается семейным захоронением на Хованском кладбище, не дает согласие на погребение своего брата рядом с могилами родителей.
Напомним, 62-летнему Сергею Мавроди стало плохо с сердцем на остановке общественного транспорта в Москве. Случайный прохожий вызвал ему бригаду Скорой, однако спасти его не успели.
Основатель печально известной финансовой пирамиды «МММ» умер на остановке. Сейчас за его телом, 4-й день лежащим в морге, никто не приходит. Пока судмедэксперты устанавливают точные причины смерти. Если после завершения всех медицинских процедур тело не заберут, Сергея Мавроди похоронят в общей могиле на деньги из государственного бюджета.
По некоторым данным, родной брат Мавроди Вячеслав, который распоряжается семейным захоронением на Хованском кладбище, не дает согласие на погребение своего брата рядом с могилами родителей.
Напомним, 62-летнему Сергею Мавроди стало плохо с сердцем на остановке общественного транспорта в Москве. Случайный прохожий вызвал ему бригаду Скорой, однако спасти его не успели.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:20