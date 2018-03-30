В Санкт-Петербурге в магазине Spar грузовой лифт раздавил сотрудника
Молодой человек погиб под обрушившимся на него грузовым лифтом в продуктовом Spar в Санкт-Петербурге.
В четверг днем в Кировском районе города в продуктовом магазине Spar кабинка грузового лифта обрушилась на сотрудника магазина, молодого 23-летнего парня. Он погиб на месте. Причины обрушения пока не уточняются.
По предварительной информации, погибший приехал из Узбекистана и работал в Spar грузчиком.
Сотрудники полиции выясняют причины произошедшей трагедии.
В четверг днем в Кировском районе города в продуктовом магазине Spar кабинка грузового лифта обрушилась на сотрудника магазина, молодого 23-летнего парня. Он погиб на месте. Причины обрушения пока не уточняются.
По предварительной информации, погибший приехал из Узбекистана и работал в Spar грузчиком.
Сотрудники полиции выясняют причины произошедшей трагедии.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:10