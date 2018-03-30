В Санкт-Петербурге в магазине Spar грузовой лифт раздавил сотрудника

В четверг днем в Кировском районе города в продуктовом магазине Spar кабинка грузового лифта обрушилась на сотрудника магазина, молодого 23-летнего парня. Он погиб на месте. Причины обрушения пока не уточняются.По предварительной информации, погибший приехал из Узбекистана и работал в Spar грузчиком.Сотрудники полиции выясняют причины произошедшей трагедии.