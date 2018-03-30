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Мужа внучки Леонида Брежнева обвинили во лжи из-за наследства

Дмитрий Бармин, которого называют гражданским мужем Виктории Филипповой, внучки Леонида Брежнева, ведет себя очень странно, когда речь заходит о дорогих квартирах, принадлежавших ныне покойной Виктории. Своими заявлениями он привел экспертов в студии в недоумение.
Мужа внучки Леонида Брежнева обвинили во лжи из-за наследства


В начале этого года Виктория Филиппова умерла от онкологии. У нее осталась 44-летняя дочь Галина и гражданский муж Дмитрий. Когда юноше было всего 18 лет, он влюбился во внучку Брежнева, 36-летнюю Викторию. И целых 30 лет пару связывали романтически чувства. Рассказывают, что их связывала страстная любовь. Правда, за все эти года пара так и не расписалась. Как говорит мужчина, жизнь постоянно подбрасывала им сюрпризы и проблемы. Не было у них и общих детей.

Умерла женщина еще в начале года, ее кремировали, а прах до сих пор не похоронили. Как рассказал Дмитрий – он пытается добиться от двоюродного брата своей гражданской жены разрешения на захоронение, а тот согласия не дает.

По словам Дмитрия, Виктория не стремилась поддерживать отношения с родными. Он содержал свою жену сначала в своем загородном доме, а после начала болезни перевез в квартиру. Сейчас никто не знает, оставила ли после себя женщина завещание, ведь она знала о своей болезни, и было ли у нее вообще имущество. Дмитрий также не в курсе этих вопросов.

Адвокат семьи родственников призналась, что они проводили расследование и выяснили, что имелись несколько квартир в центре столицы, которые сейчас стоят больших денег. Также выяснилось, что женщина в период 1998-2000 годов свою недвижимость продала. Вырученные деньги исчезли без следа. Когда речь заходит об этой истории, Дмитрий, до сих пор заявлявший о страстной любви и совместной жизни, говорит, что как раз в этот период у них с Филипповой были приятельские отношения.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:50
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