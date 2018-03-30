Лена Миро прошлась по Тарзану из-за его профессии

Блогер Лена Миро славится своими скандальными высказываниями в адрес знаменитостей различного направления. На днях ее внимание привлек стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан. В частности – выступление Тарзана в ночном клубе Волгодонска. Выступая в «ночнике», он вытащил на сцену девушку из местного контингента. Совершив короткую «прелюдию» в виде эротического танца с ней, он завалил даму на пол и, прикрывая нужное место простыней, совершил с ней имитацию полового акта.«Вот что должно быть у мужика в голове, чтобы почти в полтос извиваться на сцене без трусов за деньги?» - недоумевает Лена. И напомнила, что «стриптизер предпенсионного возраста» работает на сцене, имея 15-летнего сына.Кроме того, не была бы его женой Наташа Королева, его никто бы так и не узнал. О которой тоже, возможно, никто и не узнал, если бы в свое время не было бы Игоря Николаева.