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Лена Миро прошлась по Тарзану из-за его профессии

Лена Миро в своей привычной манере высказалась по поводу мужа Наташи Королевой Тарзана, его профессии и последнего шоу.
Лена Миро прошлась по Тарзану из-за его профессии


Блогер Лена Миро славится своими скандальными высказываниями в адрес знаменитостей различного направления. На днях ее внимание привлек стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан. В частности – выступление Тарзана в ночном клубе Волгодонска. Выступая в «ночнике», он вытащил на сцену девушку из местного контингента. Совершив короткую «прелюдию» в виде эротического танца с ней, он завалил даму на пол и, прикрывая нужное место простыней, совершил с ней имитацию полового акта.

«Вот что должно быть у мужика в голове, чтобы почти в полтос извиваться на сцене без трусов за деньги?» - недоумевает Лена. И напомнила, что «стриптизер предпенсионного возраста» работает на сцене, имея 15-летнего сына.

Кроме того, не была бы его женой Наташа Королева, его никто бы так и не узнал. О которой тоже, возможно, никто и не узнал, если бы в свое время не было бы Игоря Николаева.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:40
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