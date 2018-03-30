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Rambler реализовал решение относительно приобретения онлайн-кинотеатра Okko

Еще на один шаг приближает Rambler Group в направлении монополизации рынка в области видеопродуктов. Холдингом приобретен онлайн-кинотеатр Okko. Сделка с компании Era Capital проведена на основании долевого участия, причем о предварительном обеспечении не сообщается.

У инсайдеров пока нет информации, какое долевое участие компании Era Capital. Как предполагают аналитики, данная сделка значительно поднимет позиции Rambler по всем сегментам видеорынка, что повлияет и на прибыльность рекламного продукта.
Rambler реализовал решение относительно приобретения онлайн-кинотеатра Okko


Главой Rambler Group Александром Мамутом, около двух лет назад, разработан план стратегии в направлении развития системы глобального онлайн- видео. Еще в прошлом году под контролем Rambler оказался представитель оппозиционного сервиса - «Далтон Медиа», который имеет много направлений на просторах медийного пространства в России. Затем последовало приобретение таких гигантов, как «Формула кино» и «Синема Парк», причем все происходило с учетом жесточайшей конкуренции.

Скорее всего, Мамутом планируется расширение своей империи с участием многих других проектов глобального масштаба. В свою очередь, у компании Era Capital есть расчет на капитализацию от рекламного продукта.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:20
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