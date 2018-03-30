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Общественность обсуждает беременность Виктории Лопыревой

Какие только слухи не ходят вокруг пары Николая Баскова и Виктории Лопыревой. Сейчас на слуху беременность девушки.
Общественность обсуждает беременность Виктории Лопыревой


Не так давно Виктория и Николай вступили в отношения, было даже объявлено о скорой свадьбе. Однако торжество пока пара отложила. Среди поклонников и подписчиков пары очень много тех, кто не верит в реальность их любви и отношений, приписывая происходящее лишь пиар-компании.

Среди различных слухов есть и слух о другом мужчине – более богатом и успешном, чем Басков. А сейчас даже обсуждается беременность артистки, якобы на последних выложенных в Instagram снимках девушка старается одеждой замаскировать свои стройные формы. Кроме этого, Лопырева больше не радует фанатов новыми фото в соцсетях. Сейчас фанаты находятся в ожидании, когда же Виктория сама объявит о своем интересном положении.

Сама же Виктория Лопырева не раз говорила о желании иметь большую и дружную семью.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:10
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