Общественность обсуждает беременность Виктории Лопыревой

Не так давно Виктория и Николай вступили в отношения, было даже объявлено о скорой свадьбе. Однако торжество пока пара отложила. Среди поклонников и подписчиков пары очень много тех, кто не верит в реальность их любви и отношений, приписывая происходящее лишь пиар-компании.Среди различных слухов есть и слух о другом мужчине – более богатом и успешном, чем Басков. А сейчас даже обсуждается беременность артистки, якобы на последних выложенных в Instagram снимках девушка старается одеждой замаскировать свои стройные формы. Кроме этого, Лопырева больше не радует фанатов новыми фото в соцсетях. Сейчас фанаты находятся в ожидании, когда же Виктория сама объявит о своем интересном положении.Сама же Виктория Лопырева не раз говорила о желании иметь большую и дружную семью.