Наталья Подольская трогательно поздравила мужа с юбилеем

Свои поздравления с круглой датой певец получал еще с раннего утра. «Своего Вову» поздравила и любимая жена – теплыми и красивыми словами. Их певица написала на своей странице в Instagram рядом с опубликованным фото Владимира.Наталья начала свое поздравление мужу словами «Сегодня у нас большой день!» и сравнила праздник с его большим добрым сердцем, безусловным талантом, своей любовью к нему и их любовью к их сыну. Кроме традиционных пожеланий, артистка пожелала супругу «также растворяться в музыке и аплодисментах… поклонников». Не забыла и поблагодарить родителям, которые вырастили такого сына.Масса поклонников присоединилась к словам Натальи, находя для своего кумира множество замечательных слов и пожеланий, признаваясь артисту в любви и с ностальгией вспоминая свою юность, прошедшую под его песни.