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Водителям столицы советуют пока не менять зимнюю резину

Представители ЦОДД призвали московских автомобилистов пока не менять зимнюю резину на колесах своих автомобилей. Отмечается, что на данный момент погодные условия не являются стабильными и нельзя рассчитывать на постоянную теплую погоду. Таким образом, из-за сирости и низких температур на дорогах столицы до сих пор может образовываться гололедица.

Водителям столицы советуют пока не менять зимнюю резину


Также в ЦОДД водителей предупреждают о том, что до сих пор ситуация с погодными условиями не является ясной до конца. Более того, в ближайшее время температура воздуха может снизиться, поэтому торопиться с заменой резины на колесах не стоит.

Известно, что в ночь с 29 на 30 марта в Москве температура воздуха снизится до -9 градусов по Цельсию. Администрация Москвы предупредила всех жителей столицы и просит их быть предельно осторожными из-за возможного гололеда на дорогах и тротуарах.
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Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:40
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