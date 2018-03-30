Водителям столицы советуют пока не менять зимнюю резину

Также в ЦОДД водителей предупреждают о том, что до сих пор ситуация с погодными условиями не является ясной до конца. Более того, в ближайшее время температура воздуха может снизиться, поэтому торопиться с заменой резины на колесах не стоит.Известно, что в ночь с 29 на 30 марта в Москве температура воздуха снизится до -9 градусов по Цельсию. Администрация Москвы предупредила всех жителей столицы и просит их быть предельно осторожными из-за возможного гололеда на дорогах и тротуарах.