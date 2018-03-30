Россельхознадзор остановил поставки товаров растительного происхождения из Абхазии

В ведомстве отмечают, что под запрет попадут все категории товаров, даже тара и упаковки из-под продовольствия. Таким образом, в России хотят избежать распространения клопа.Известно, что специально для изучения проблемы в Абхазию была направлена российская делегация. Таким образом, российские специалисты стали консультировать представителей региона по поводу этого вопроса.В ходе обсуждения возможных вариантов борьбы с клопом, российской делегацией было предложено специальные химические компоненты, которые могли бы предотвратить распространение вредителя на территории сельскохозяйственных угодий.