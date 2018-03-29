Honda построила полностью неуправляемый кабриолет CR-V‍

Примечательно, представители японской компании отмечают, что опубликованные в сети фотографии не являются привычными рендерами, тем самым имея ввиду полное соответствие с реальным дизайном новой модели японского кроссовера. Более того, сотрудниками компании осуществлен демонтаж крыши, которая теперь окажется неактуальной в новом представлении дизайнеров. Также нужно учитывать, что в новой модификации уровень прочности заметно снизился, опустившись на 100 процентов. Важно отметить, что новинка представляет собой шуточную модификацию, которая на самом деле не имеет никакой связи с реальными экземплярами.Однако нужно понимать, что в настоящее время российские автомолюбители вполне могут приобрести и реальную модель, которая доступна по цене от 1,85 миллионов рблей. В настоящее время производителем предложены на российском рынке версии с 2-литровм и 2,4-литровым безиновыми двигателями.