АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости
EUR 71.33 USD 57.56
Курс валют на 29.03.2018

Honda построила полностью неуправляемый кабриолет CR-V‍

Японский автомобильный бренд Honda подготовил для своих покупателей обновленный версию автомобиля, которая выполнена на основе популярной модели кроссовера CR-V. По последним данным, официальная премьера новинки состоится 1 апреля.

Примечательно, представители японской компании отмечают, что опубликованные в сети фотографии не являются привычными рендерами, тем самым имея ввиду полное соответствие с реальным дизайном новой модели японского кроссовера. Более того, сотрудниками компании осуществлен демонтаж крыши, которая теперь окажется неактуальной в новом представлении дизайнеров. Также нужно учитывать, что в новой модификации уровень прочности заметно снизился, опустившись на 100 процентов. Важно отметить, что новинка представляет собой шуточную модификацию, которая на самом деле не имеет никакой связи с реальными экземплярами.

Honda построила полностью неуправляемый кабриолет CR-V&#8205;


Однако нужно понимать, что в настоящее время российские автомолюбители вполне могут приобрести и реальную модель, которая доступна по цене от 1,85 миллионов рблей. В настоящее время производителем предложены на российском рынке версии с 2-литровм и 2,4-литровым безиновыми двигателями.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: maxran Сегодня, 22:53
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Верховный суд не вернул Марсову полю статус
Учёные: Аромат электронных сигарет токсичен для
Учёные назвали Келли Брук женщиной с самым
Юлия Началова откровенно рассказала о своем недуге
Honda построила полностью неуправляемый кабриолет
Яна Поплавская призналась, что сын стесняется ее
Палеонтологи открыли новый вид 10-метрового
В Нью-Йорке представили прототип электрического
Пилоты разных самолетов сообщили об НЛО,
Через 20 лет на Земле наступит голод из-за
Тим Кук уверен, что iPhone создается в США, а не
На тизерах появился бюджетный смартфон Elephone
Новые тарифы без голосовой связи и интернета
Алла Пугачева похудела до подросткового размера
Ученые: собаки способны распознавать эмоции
Химики разработали убивающий «супермикробов»
Тектоника плит Африки создает гигантские трещины,
Жительница Великобритании заставляет своих детей
Дана Борисова вымыла волосы «химическим
Актер Даниил Страхов свой брак скрывал 20 лет
Космический зонд InSight NASA запустит на Марс в
В Сети рассекретили экстерьер и интерьер минивэна
Актёр Максим Матвеев похвастался неприличным
Александр Балуев как Гарри Поттер провел детство
Екатерина Варнава после пожара в Кемерово
Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко
В Ленинградском зоопарке родился малыш в семье
У Леонардо Ди Каприо серьезные отношения с
В интернете появилась обложка с Ольгой Бузовой
Экспертам удалось заставить молекулу водорода
Просмотреть все новости