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Названа дата пуска новой ракеты SpaceX

Новостной портал AmericaSpace сообщает о том, что запуск новой модификации ракеты-носителя Falcon 9 намечен на 24 апреля. Таким образом, версия Block 5 стартует с платформы, расположенной на мысе Канаверал уже в следующем месяце.

Названа дата пуска новой ракеты SpaceX


Отмечается, что на борту Falcon 9 Block 5 разместят спутник Bangabandhu-1, который выполнили специалисты компании Thales Alenia Space по заказу Бангладеш. Стоит указать, что ранее данный аппарат планировалось вывести на орбиту 4 апреля, но из-за использования новой ракеты пуск пришлось отложить. Тем не менее, в компании Thales Alenia Space довольны тем фактом, что спутник запустят на самой передовой модели носителя.

Известно, что Block 5 обладает большей тягой по сравнению с Block 4. Первую ступень новой ракеты планируется использовать до десяти раз.
После доработки последней модификации, специалисты SpaceX займутся разработкой Dragon 2 и Big Falcon Rocket.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30
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