Названа дата пуска новой ракеты SpaceX

Отмечается, что на борту Falcon 9 Block 5 разместят спутник Bangabandhu-1, который выполнили специалисты компании Thales Alenia Space по заказу Бангладеш. Стоит указать, что ранее данный аппарат планировалось вывести на орбиту 4 апреля, но из-за использования новой ракеты пуск пришлось отложить. Тем не менее, в компании Thales Alenia Space довольны тем фактом, что спутник запустят на самой передовой модели носителя.Известно, что Block 5 обладает большей тягой по сравнению с Block 4. Первую ступень новой ракеты планируется использовать до десяти раз.После доработки последней модификации, специалисты SpaceX займутся разработкой Dragon 2 и Big Falcon Rocket.