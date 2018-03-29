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Курс валют на 29.03.2018

Тим Кук уверен, что iPhone создается в США, а не в Китае

Глава американского гиганта Apple Тим Кук выразил уверенность в том, что несмотря на имеющуюся надпись на гаджетаж «сделано в Китае», техника все же создается на территории США.

Примечательно, аналогичные надписи присутствуют и на многих других брендовых устройствах, тогда как на самом деле разработка и основные работы ведутся исключительно в США, где ежедневно трудятся в пользу создания еще более продвинутых гаджетов. Но и при таком утверждении пользователи до сих пор обращают внимание на имеющуюся надпись, которая свидетельствует о принадлежности к китайским специалистам. Для большей уверенности глава американской компании Apple отметил, что производство дисплее выполняется в Кентукки, а сканер отпечатков пальцев производится в Техасе.

Тим Кук уверен, что iPhone создается в США, а не в Китае


Более того, ряд других штатов также непосредственно связаны с производством легендарных смартфонов, которые продолжают оставаться актуальными и востребованными по всему миру. Кроме того, к настоящему времени на американской территории успешно функционируют более 84 тысяч человек, которые имеют прямое отношение к бренду Apple , способствуя развитию его детища. Тим Кук выразил надежду на то, что в дальнейшем удастся значительно увеличить количество рабочих мест в рамках полного расширения деятельности.
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Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 22:21
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