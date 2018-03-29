Тим Кук уверен, что iPhone создается в США, а не в Китае

Примечательно, аналогичные надписи присутствуют и на многих других брендовых устройствах, тогда как на самом деле разработка и основные работы ведутся исключительно в США, где ежедневно трудятся в пользу создания еще более продвинутых гаджетов. Но и при таком утверждении пользователи до сих пор обращают внимание на имеющуюся надпись, которая свидетельствует о принадлежности к китайским специалистам. Для большей уверенности глава американской компании Apple отметил, что производство дисплее выполняется в Кентукки, а сканер отпечатков пальцев производится в Техасе.Более того, ряд других штатов также непосредственно связаны с производством легендарных смартфонов, которые продолжают оставаться актуальными и востребованными по всему миру. Кроме того, к настоящему времени на американской территории успешно функционируют более 84 тысяч человек, которые имеют прямое отношение к бренду Apple , способствуя развитию его детища. Тим Кук выразил надежду на то, что в дальнейшем удастся значительно увеличить количество рабочих мест в рамках полного расширения деятельности.