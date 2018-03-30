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Состоялся анонс серии смартфонов Huawei Enjoy 8, Enjoy 8 Plus и Enjoy 8E

Представители компании Huawei презентовали три новые модификации Enjoy 8, Enjoy 8 Plus и Enjoy 8E. Цена на эти смартфоны будет находиться на уровне 20, 270 и 170 долларов соответственно.

Состоялся анонс серии смартфонов Huawei Enjoy 8, Enjoy 8 Plus и Enjoy 8E


Enjoy 8 – это девайс с 5,99-дюймовым дисплеем, разрешение которого 1440 × 720 пикселей. Устройство основано на процессоре Qualcomm Snapdragon 430 и графическом ускорителе Adreno 505. Помимо этого смартфон предлагает камеры с разрешением 13 и 2 Мп, модули беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11 b/g/n, аккумулятор с емкостью 3000 мАч и операционную систему Android 8.0 Oreo. В продаже появится две модели – 3/32 и 4/64 Гб.

Enjoy 8 Plus предлагается с 5,93-дюймовым экраном Full HD+. В аппаратной основе работает процессор Kirin. Объем ОЗУ составляет 4 Гб, а на ПЗУ может быть либо 64, либо 128 Гб свободного пространства. Емкость батареи приличная – 4000 мАч.

Что касается Huawei Enjoy 8E, то данная модель располагает такими же техническими характеристиками как и Enjoy 8. Тем не менее, отличие заключается в диагонали дисплея, поскольку здесь представлена 5,7-дюймовая матрица.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:20
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