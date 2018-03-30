Ученые: Причину хруста пальцев объяснили с помощью математической модели

Специалисты рассказали, что когда расслабляется пястно-фаланговый сустав, в месте основания пальцев, то происходит щелчок. Во время хруста происходит расширение суставов и заполнение жидкостью с пузырьками, которые легко и быстро лопаются. Специалисты заинтересовались этим явлением давно и узнали множество интересных фактов, например один и тот же сустав не может щелкнуть больше одного раза в течение 20 минут.Ученые не могли понять, как именно происходит щелчок, так как данный процесс невозможно проследить без хирургического вмешательства, поэтому ученые решили использовать математические модели. Оказалось, что звук от щелчка пузырьков по громкости и частоте похож на хруст суставов.Три года назад вышло исследование с доказательством, что звук во время хруста пальцами вызван образованием пузырьков. Ученые утверждают, что исследования еще будут продолжаться.