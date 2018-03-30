АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода не радовался своей славе и был изгоем среди родственников
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

Ученые: Причину хруста пальцев объяснили с помощью математической модели

Ученые из США и Франции создали модель движения суставов рук в момент хруста пальцев, чтобы объяснить это явление. Они считают, что характерный хруст в пальцах появляется, когда лопаются пузырьки суставной жидкости.

Специалисты рассказали, что когда расслабляется пястно-фаланговый сустав, в месте основания пальцев, то происходит щелчок. Во время хруста происходит расширение суставов и заполнение жидкостью с пузырьками, которые легко и быстро лопаются. Специалисты заинтересовались этим явлением давно и узнали множество интересных фактов, например один и тот же сустав не может щелкнуть больше одного раза в течение 20 минут.
Ученые: Причину хруста пальцев объяснили с помощью математической модели

Ученые не могли понять, как именно происходит щелчок, так как данный процесс невозможно проследить без хирургического вмешательства, поэтому ученые решили использовать математические модели. Оказалось, что звук от щелчка пузырьков по громкости и частоте похож на хруст суставов.

Три года назад вышло исследование с доказательством, что звук во время хруста пальцами вызван образованием пузырьков. Ученые утверждают, что исследования еще будут продолжаться.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Rambler реализовал решение относительно
Тина Канделаки довольна встречей с будущими
Алена Савкина намерена существенно увеличить грудь
Общественность обсуждает беременность Виктории
Звезда "Дома-2" Сергей Адоевцев не смог заплатить
Наталья Подольская трогательно поздравила мужа с
Яна Рудковская показала трогательный снимок с
Facebook расширит для пользователей права
Участие Марины Африкантовой и Романа Капаклы в
В Пенсильвании мужчина зарубил мечом беременную
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода
Новости «Дом-2»: Дарья Друзьяк активно добивается
Анна Хилькевич с дочерью побывала в театре кошек
Лох-несское чудовище снова оказалось в поле
Названа дата пуска новой ракеты SpaceX
Состоялся анонс серии смартфонов Huawei Enjoy 8,
Ученые: Причину хруста пальцев объяснили с
Стихи Лены Хроминой «рассказали» сексологу о
Матери Ксении Собчак стыдно за «Дом-2»
Опубликован первый трейлер фильма «Конечная» с
Зрители «Дома-2» возмущены свободой действий
Продажи Nokia 7 Plus в России стартуют 3 апреля
Зрители считают, что участники «Дома-2» стараются
«Сбербанк» начинает работу с собственным
Новая разработка ученых способствует решению
Илон Маск собирается подключить мозг человека к
Специалисты Dr. Web определили наличие встроенных
Водителям столицы советуют пока не менять зимнюю
Солист группы «Дискотека Авария» потерял отца
Россельхознадзор остановил поставки товаров
Просмотреть все новости