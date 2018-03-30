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Опубликован первый трейлер фильма «Конечная» с Марго Робби

Официальный YouTube-канал Movieclips Trailers опубликовал первый официальный трейлер фильма «Конечная», в котором главную роль исполняет актриса Марго Робби. Помимо нее в съемках проекта приняли также участие Саймон Пегг, известный по проекту «Стар Трек: Бесконечность», и Майк Майерс, сыгравший роль в картине «Остин Пауэрс».

Опубликован первый трейлер фильма «Конечная» с Марго Робби


Сюжет фильма «Конечная» повествует об официантке Энни, которая помимо своей обычной жизни ведет еще другую и весьма опасную. В ходе событий ленты Эмми встретится с наемниками Максом Айронсом и Декстером Флетчером, которым поручили совершить одно важное задание.



В качестве режиссера проекта представлен специалист Вон Стейн. В продвижении картины помогали компании RLJE Films и Arrow Films.

Уже 11 мая текущего года фильм появится в прокате не территории США.
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:00
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