Опубликован первый трейлер фильма «Конечная» с Марго Робби

Сюжет фильма «Конечная» повествует об официантке Энни, которая помимо своей обычной жизни ведет еще другую и весьма опасную. В ходе событий ленты Эмми встретится с наемниками Максом Айронсом и Декстером Флетчером, которым поручили совершить одно важное задание.В качестве режиссера проекта представлен специалист Вон Стейн. В продвижении картины помогали компании RLJE Films и Arrow Films.Уже 11 мая текущего года фильм появится в прокате не территории США.