Опубликован первый трейлер фильма «Конечная» с Марго Робби
Официальный YouTube-канал Movieclips Trailers опубликовал первый официальный трейлер фильма «Конечная», в котором главную роль исполняет актриса Марго Робби. Помимо нее в съемках проекта приняли также участие Саймон Пегг, известный по проекту «Стар Трек: Бесконечность», и Майк Майерс, сыгравший роль в картине «Остин Пауэрс».
Сюжет фильма «Конечная» повествует об официантке Энни, которая помимо своей обычной жизни ведет еще другую и весьма опасную. В ходе событий ленты Эмми встретится с наемниками Максом Айронсом и Декстером Флетчером, которым поручили совершить одно важное задание.
В качестве режиссера проекта представлен специалист Вон Стейн. В продвижении картины помогали компании RLJE Films и Arrow Films.
Уже 11 мая текущего года фильм появится в прокате не территории США.
Сюжет фильма «Конечная» повествует об официантке Энни, которая помимо своей обычной жизни ведет еще другую и весьма опасную. В ходе событий ленты Эмми встретится с наемниками Максом Айронсом и Декстером Флетчером, которым поручили совершить одно важное задание.
В качестве режиссера проекта представлен специалист Вон Стейн. В продвижении картины помогали компании RLJE Films и Arrow Films.
Уже 11 мая текущего года фильм появится в прокате не территории США.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:00