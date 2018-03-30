Продажи Nokia 7 Plus в России стартуют 3 апреля

Nokia 7 Plus – это современный мобильный девайс, который обладает вполне производительным аппаратным обеспечением, двойной камерой и безрамочным дизайном. В качестве дисплея представлена IPS-матрица с диагональю 6 дюймов и разрешением 2160 х 1080 пикселей. Сверху экран покрывается стеклом Corning Gorilla.Аппаратная основа построена на базе процессора Qualcomm Snapdragon 660, а к нему прилагается 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Также в продаже появится модель с объемом ОЗУ в 6 Гб. Основная камера наделена двумя датчиками Carl Zeiss, разрешение которых 12+13 Мп. Фронтальный модуль предлагает 16 Мп разрешения.Помимо этого стоит выделить наличие датчика сканирования отпечатков пальцев, аккумулятор с емкостью 3800 мАч, а также разъем microSD для карты памяти с объемом до 256 Гб. Сразу пользователю будет предложена ОС Android 8.0 Oreo.