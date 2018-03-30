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Продажи Nokia 7 Plus в России стартуют 3 апреля

В HMD Global анонсировали старт продаж смартфона Nokia 7 Plus на территории России. Новое устройство россияне смогут купить с 3 апреля по цене 27 990 рублей.

Продажи Nokia 7 Plus в России стартуют 3 апреля


Nokia 7 Plus – это современный мобильный девайс, который обладает вполне производительным аппаратным обеспечением, двойной камерой и безрамочным дизайном. В качестве дисплея представлена IPS-матрица с диагональю 6 дюймов и разрешением 2160 х 1080 пикселей. Сверху экран покрывается стеклом Corning Gorilla.

Аппаратная основа построена на базе процессора Qualcomm Snapdragon 660, а к нему прилагается 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Также в продаже появится модель с объемом ОЗУ в 6 Гб. Основная камера наделена двумя датчиками Carl Zeiss, разрешение которых 12+13 Мп. Фронтальный модуль предлагает 16 Мп разрешения.

Помимо этого стоит выделить наличие датчика сканирования отпечатков пальцев, аккумулятор с емкостью 3800 мАч, а также разъем microSD для карты памяти с объемом до 256 Гб. Сразу пользователю будет предложена ОС Android 8.0 Oreo.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45
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