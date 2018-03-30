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«Сбербанк» начинает работу с собственным мессенджером Dialog

«Сбербанком» приобретены 60% акций, принадлежащих компании Dialog. Это разработка мессенджера, с помощью которого совершается переписка и организовываются видеозвонки. Есть так же возможности для ведения многих задач в бизнес направлении.

Соответственно приобретенному пакету акций, «Сбербанк» обладает правами полноправного владельца «Диалога». Как рассказали в пресс-службе финансовой организации, уже начаты активные работы по доработке дальнейших улучшений мессенджера. В перспективе обновление программного комплекса «Диалог». Соответствующий вариант будет представлен пользователям и госкорпорациям до конца текущего года.

«Сбербанк» начинает работу с собственным мессенджером Dialog


Идея зародилась в 2017 году, когда «Сбербанк» точно определился в необходимости собственного мессенджера в компании. Обусловлено все и необходимостью предотвратить возможные утечки информации. С этой целью и приобретался «Диалог». Он выполняет функции переписки между людьми, а так же в силах справиться с множеством других задач. Особо отмечено, что у сервиса есть возможность организовать работу сотрудников крупной компании, как в решении рабочих вопросов или планирования задач, так и пересылке документов и созданию проектов. Так же задействуется возможность проведения видео и аудио конференций.
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Технологии / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:30
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