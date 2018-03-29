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Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко наслаждается красотами Ялты

В своем микроблоге знаменитая экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Катерина Колисниченко поделилась с поклонниками снимком с Ялты.

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко наслаждается красотами Ялты

Девушка рассказала, что испытывает невероятные чувства от красоты местной природы, несмотря на то, что погода дождливая и немного грустная. Катя отметила, что не понимает, как, родившись в Одессе на побережье, никогда не ценила пляжа и самого моря.

Теперь она получает невероятное удовольствие даже от простого блеска волн под солнцем. Экс-участница добавила, что буквально «сходит с ума» от весеннего настроения и цветущих деревьев.

«Безумно радуюсь первым проявлениям красавицы весны. Я с удовольствием набираю полные лёгкие весенним воздухом на природе!», - призналась девушка.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:43
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