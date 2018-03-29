Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко наслаждается красотами Ялты

«Безумно радуюсь первым проявлениям красавицы весны. Я с удовольствием набираю полные лёгкие весенним воздухом на природе!», - призналась девушка.

Девушка рассказала, что испытывает невероятные чувства от красоты местной природы, несмотря на то, что погода дождливая и немного грустная. Катя отметила, что не понимает, как, родившись в Одессе на побережье, никогда не ценила пляжа и самого моря.Теперь она получает невероятное удовольствие даже от простого блеска волн под солнцем. Экс-участница добавила, что буквально «сходит с ума» от весеннего настроения и цветущих деревьев.