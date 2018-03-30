Новая разработка ученых способствует решению задачи роботом "по-человечески"

Ученые создали новый алгоритм, благодаря которому робот сможет решить задачу «по-человечески». Суть заключается в том, что выполнение поставленной задачи будет происходить до тех пор, пока не научится робот. Так например машина будет дергать ручку двери до тех пор пока не сможет открыть. Разработчики сообщили, что таким образом люди смогут более точно понимать действия роботов.На данный момент большинство разработок вели себя неестественно, чем самым отторгали людей.