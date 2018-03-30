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Илон Маск собирается подключить мозг человека к компьютеру

Илон Маск заявил, что эксперименты по подключению человеческого мозга к компьютеру начались. Известно, что этот процесс будет происходить в следствие установления имплантатов размером с микрон.

Илон Маск рассказал, что слияние человека с компьютером произойдет всего через десятилетие, такая технология, по словам разработчика, поможет сделать процесс обмена информацией между мозгом и техникой быстрым. Кроме того, слияние поможет побороть инсульт и полностью взять под контроль искусственный интеллект.

Илон Маск собирается подключить мозг человека к компьютеру


По мнению Илона Маска искусственный интеллект это угроза для человечества, так как с каждым годом он становится мощнее, поэтому людям нужно не отставать. По сообщению источника, мозговые имплантаты вероятнее всего уже прошли тесты на животных. Все тесты проводятся в Университете Калифорнии, но есть предположение, что скоро начнется создание собственной лаборатории компании Neuralink. Сведений об этой компании мало, поскольку она не публичная, но известно, что она работает над тем, чтобы связать мозг с компьютером, так как это спасет человечество от многих болезней.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 08:00
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