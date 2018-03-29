В интернете появилась обложка с Ольгой Бузовой для журнала Playboy
В интернете появилась обложка с Ольгой Бузовой для журнала Playboy за март, который ещё не вышел в печать. Ранее в своём Instagram теледива уже показывала кадры, которые могут быть backstage данной эротической фотосессии.
Бузова снялась для мужского журнала не впервые. Её можно увидеть в изданиях за 2006 и 2010 год, на обложке одного из которых Ольга предстала вместе с Алёной Водонаевой.
Playboy с Бузовой-блондинкой взбудоражил многих, но, судя по "слитому" раньше времени снимку, в образе роковой брюнетки знаменитость хороша, как никогда.
На обложке ведущая демонстрирует лёгкое садо-мазо, одетая в кепи, пиджак и замысловатое бельё, представляющее собой шорты с высокой талией и подтяжки, прикрывающие обнажённую грудь. "Идеальная женщина - ЭТО Я!" - гласит заголовок журнальной статьи о Бузовой.
Отметим, что Ольга давно мечтала вновь побывать в Playboy, и сейчас для этого самое подходящее время. Певице необходимо постоянно поддерживать статус номера один в стране, и до сих пор у неё это получалось.
Ранее сценарий "Дома-2" случайно попал в Stories Ольги Бузовой.
Бузова снялась для мужского журнала не впервые. Её можно увидеть в изданиях за 2006 и 2010 год, на обложке одного из которых Ольга предстала вместе с Алёной Водонаевой.
Playboy с Бузовой-блондинкой взбудоражил многих, но, судя по "слитому" раньше времени снимку, в образе роковой брюнетки знаменитость хороша, как никогда.
На обложке ведущая демонстрирует лёгкое садо-мазо, одетая в кепи, пиджак и замысловатое бельё, представляющее собой шорты с высокой талией и подтяжки, прикрывающие обнажённую грудь. "Идеальная женщина - ЭТО Я!" - гласит заголовок журнальной статьи о Бузовой.
Отметим, что Ольга давно мечтала вновь побывать в Playboy, и сейчас для этого самое подходящее время. Певице необходимо постоянно поддерживать статус номера один в стране, и до сих пор у неё это получалось.
Ранее сценарий "Дома-2" случайно попал в Stories Ольги Бузовой.