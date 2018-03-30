Специалисты Dr. Web определили наличие встроенных вирусов в моделях смартфонов

Как рассказал специалист, смартфоны содержат встроенные вирусы, о чем свидетельствуют сами пользователи гаджетов. После соответствующей проверки, антивирусом Dr. Web они были обнаружены. На основании полученной информации, компанией был проведен подробный анализ. Результаты показали, что наличие вирусов действительно подтвердилось, только находятся они «глубоко» в коде самой операционной системы.Все указывает на то, что добавлена вредоносная программная часть была на этапах начального производства. Более детальный анализ специалистов Dr. Web показал, что на первых этапах были задействованы заражению 45 телефонов, но при последующих аналитических работах проблема была выявлена у 54 моделей смартфонов. Так же уточняется, что в этой категории в основном девайсы от китайских, так называемых «ноунеймов». Речь идет о малопопулярных и малоизвестных компаниях, конкретно – Doogee, Cherry Mobile, Zopo, Leagoo и прочие.По общим данным, продано примерно несколько сотен тысяч зараженных вирусами смартфонов. Как пояснил гендиректор, специалистами составлен список, включающий все направления отправки вирусами информации с девайсов. Данный факт может свидетельствовать только то, что у производителей была возможность установки любых вирусов, с последующим похищением любых данных.