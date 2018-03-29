Специалисты: Конфликты родителей наносят эмоциональный ущерб детям
Согласно новому исследованию, опубликованному в «Журнале социальных и личных отношений», дети, которые регулярно становятся свидетелями конфликтов родителей, могут иметь проблемы с эмоциональной фоном на протяжении длительного периода, потенциально становятся чрезмерно тревожными и уязвимыми к неправильному пониманию даже нейтральных человеческих взаимодействий.
Результаты исследования особенно актуальны для застенчивых и чувствительных детей.
«Совершенно ясно, что даже несерьезные неблагоприятные ситуации, например, конфликты родителей, нехорошо влияют на детей», – сказала доктор Алиса Шермерхорн, доцент кафедры психологических наук Университета Вермонта и ведущий автор исследования.
«Восприятие конфликта и угрозы заставляет детей проявлять бдительность к признакам неприятных ситуаций, что может привести к интерпретации нейтральных выражений эмоций как негативных», – сказала специалист.
В то же время нейтральные родительские взаимодействия менее значительные для детей, которые чувствуют угрозу от конфликта своих родителей.
Исследование также показывает влияние застенчивости на способность детей обрабатывать и распознавать эмоции. Застенчивые дети не умеют правильно идентифицировать нейтральные позиции, даже если их родители не очень конфликтны. Застенчивость повышает уязвимость детей к конфликтам родителей.
По словам Шермерхорн, полученные результаты проливают свет на влияние конфликтов родителей на развитие детей. Как гиперчувствительность, так и неспособность идентифицировать нейтральные взаимодействия может стать для детей основой проблем в будущем.
Результаты исследования особенно актуальны для застенчивых и чувствительных детей.
«Совершенно ясно, что даже несерьезные неблагоприятные ситуации, например, конфликты родителей, нехорошо влияют на детей», – сказала доктор Алиса Шермерхорн, доцент кафедры психологических наук Университета Вермонта и ведущий автор исследования.
«Восприятие конфликта и угрозы заставляет детей проявлять бдительность к признакам неприятных ситуаций, что может привести к интерпретации нейтральных выражений эмоций как негативных», – сказала специалист.
В то же время нейтральные родительские взаимодействия менее значительные для детей, которые чувствуют угрозу от конфликта своих родителей.
Исследование также показывает влияние застенчивости на способность детей обрабатывать и распознавать эмоции. Застенчивые дети не умеют правильно идентифицировать нейтральные позиции, даже если их родители не очень конфликтны. Застенчивость повышает уязвимость детей к конфликтам родителей.
По словам Шермерхорн, полученные результаты проливают свет на влияние конфликтов родителей на развитие детей. Как гиперчувствительность, так и неспособность идентифицировать нейтральные взаимодействия может стать для детей основой проблем в будущем.