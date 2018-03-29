Специалисты: Конфликты родителей наносят эмоциональный ущерб детям

Результаты исследования особенно актуальны для застенчивых и чувствительных детей.«Совершенно ясно, что даже несерьезные неблагоприятные ситуации, например, конфликты родителей, нехорошо влияют на детей», – сказала доктор Алиса Шермерхорн, доцент кафедры психологических наук Университета Вермонта и ведущий автор исследования.«Восприятие конфликта и угрозы заставляет детей проявлять бдительность к признакам неприятных ситуаций, что может привести к интерпретации нейтральных выражений эмоций как негативных», – сказала специалист.В то же время нейтральные родительские взаимодействия менее значительные для детей, которые чувствуют угрозу от конфликта своих родителей.Исследование также показывает влияние застенчивости на способность детей обрабатывать и распознавать эмоции. Застенчивые дети не умеют правильно идентифицировать нейтральные позиции, даже если их родители не очень конфликтны. Застенчивость повышает уязвимость детей к конфликтам родителей.По словам Шермерхорн, полученные результаты проливают свет на влияние конфликтов родителей на развитие детей. Как гиперчувствительность, так и неспособность идентифицировать нейтральные взаимодействия может стать для детей основой проблем в будущем.