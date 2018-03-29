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Курс валют на 29.03.2018

Николай Должанский назвал Ольгу Рапунцель одной из своих "вечных любовей"

Николай Должанский, вспоминая о романах на телепроекте "Дом-2", назвал Ольгу Рапунцель, беременную от Дмитрия Дмитренко, одной из своих "вечных любовей".

Экс-участник телестройки с теплотой вспоминает как о пребывании в стенах проекта, так и о бывших пассиях: Руслане Мишиной, звонящей ему время от времени, Лере Мастерко и, конечно же, об Ольге, с которой был бы не прочь закрутить любовь, если бы та не была замужем.

Николай Должанский назвал Ольгу Рапунцель одной из своих "вечных любовей"

Должанский интересуется судьбой Рапунцель и желает ей с Дмитренко только счастья, однако о паре ходят слухи, будто вместе она из меркантильности, поэтому, как только взаимовыгодный союз, выстроенный на почве реалити-шоу, распадётся, рухнет и брак.

Ребёнок - хороший шанс для семьи Дмитренко расставить все точки над i. Николай верит, что между Рапунцель и Дмитрием всё-таки есть крепкие чувства, поэтому им стоит беречь друг друга и дочку, которая со дня на день появится на свет.

Николай Должанский назвал Ольгу Рапунцель одной из своих "вечных любовей"
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:00
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