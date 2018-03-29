Николай Должанский назвал Ольгу Рапунцель одной из своих "вечных любовей"

Экс-участник телестройки с теплотой вспоминает как о пребывании в стенах проекта, так и о бывших пассиях: Руслане Мишиной, звонящей ему время от времени, Лере Мастерко и, конечно же, об Ольге, с которой был бы не прочь закрутить любовь, если бы та не была замужем.Должанский интересуется судьбой Рапунцель и желает ей с Дмитренко только счастья, однако о паре ходят слухи, будто вместе она из меркантильности, поэтому, как только взаимовыгодный союз, выстроенный на почве реалити-шоу, распадётся, рухнет и брак.Ребёнок - хороший шанс для семьи Дмитренко расставить все точки над i. Николай верит, что между Рапунцель и Дмитрием всё-таки есть крепкие чувства, поэтому им стоит беречь друг друга и дочку, которая со дня на день появится на свет.