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Курс валют на 29.03.2018

Пользователи Сети заговорили о трещине в отношениях Кристины Ослиной и Андрея Черкасова

Пользователи Сети заговорили о трещине в отношениях Кристины Ослиной и Андрея Черкасова, который позволил несостоявшейся невесте не только стать моделью, но и зарабатывать на откровенных фотосессиях.

Ведущий "Дома-2" встречается с новой пассией уже год, возит на сейшельские съёмки и с удовольствием намекает на предстоящий брак, однако предложение не делает.

Пользователи Сети заговорили о трещине в отношениях Кристины Ослиной и Андрея Черкасова

Недавно Ослина, жившая за счёт парня, стала позировать для глянцевых журналов и, судя по всему, получать достаточно денег, чтобы обеспечивать себя. При этом заказчиков интересует сексуальная фигура Кристины, так что на снимках последняя часто раздевается.

Появляясь в столь пикантных образах, теледива неизменно просит позволения у Черкасова, который не против занятости гражданской супруги в модельном бизнесе.

Пользователи считают, ни один серьёзный мужчина не позволил бы потенциальной супруге оголяться на камеру, поэтому ни о каких серьёзных намерениях здесь речи не идёт. К тому же, Ослина заявляла, что пока не готова к рождению детей, и это ещё больше отдаляет её от крепкого союза с любимым.

Ранее Ольга Орлова спровоцировала разговоры о финансовых трудностях Андрея Черкасова.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:47
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