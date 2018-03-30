Солист группы «Дискотека Авария» потерял отца

В опубликованном посте Алексей Рыжов скромно написал о том, что похоронил папу Рыжова Олега Ивановича, предложив общественности помянуть усопшего.Разглашать причину смерти отца певец не стал, несмотря на то, что многочисленные поклонники его спрашивали об этом.Алексей Рыжов не раз говорил о том, что его отец Олег Иванович являлся самым уважаемым членом его семьи. Своего папу солист группы «Дискотека Авария» сделал дедом в третий раз зимой этого года. Его родитель был вне себя от счастья. Однако, ко всеобщему сожалению, нянчить новорожденного внука ему не удалось, хотя, по словам Алексея, это было самым любимым занятием отца.