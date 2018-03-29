АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости
EUR 71.33 USD 57.56
Курс валют на 29.03.2018

Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужжа отметила день рождения за границей

Знаменитая экс-ведуща реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа рассказала в своем микроблоге, что отметила день рождения не в России.

Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужжа отметила день рождения за границей

Девушка призналась, что у нее есть близкие люди, которые обиделись на Катю из-за того, что она не пригласила их на свой праздник. В свое оправдание Жужа подчеркнула, что на самом деле не устраивала вечеринок в честь такого дня, а сама только накануне вернулась в Россию.

Катя рассказала, что сейчас редко бывает на Родине, а так как находилась за границей, девушка в компании мамы и нескольких подруг лишь «посидели» в ресторане. Бывшая телеведущая «Дома-2» добавила, что если бы она находилась в Москве - обязательно пригласила бы всех.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:38
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В интернете появилась обложка с Ольгой Бузовой
Экспертам удалось заставить молекулу водорода
Учёные: Почему так раздражает чавканье и другие
В Пермском крае две семьи погибли из-за утечки
Специалисты: Конфликты родителей наносят
Николай Должанский назвал Ольгу Рапунцель одной
Стала известна стоимость кроссовера Skoda Kodiaq
Пользователи Сети заговорили о трещине в
Учёные: Питание влияет на настроение человека
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужжа отметила день
Учёные: Резиновые игрушки для ванных являются
Сценарий "Дома-2" случайно попал в Stories Ольги
«Росгеология» освоит больше бюджетных денег -
Филипп Киркоров свой дом превратил в Диснейленд
Фанаты обсуждают откровенную фотосессию Алеси
Старческое слабоумие учёные будут искать у молодых
Исследователи выявили в Арктике новые
Лиза Триандафилиди пожаловалась на проблемы и на
Учёные: Потребление антибиотиков вырастет к 2030
«Кто был в жюри? Глухие?»: Бузова стала лучшей
Кристина Лясковец показала backstage эротической
Врачи: Отношение к себе может повлиять на
Мэй и Меркель договорились «противостоять» РФ
Виктория Боня продолжает ругаться с подписчиками
Ольгу Бузову высмеяли за отсутствие слов в голове
Kia Optima 2019 года получила современные функции
В Кемеровской области загорелся автобус с детьми
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Кристина Кузьмина рассказала о борьбе с раком
В Instagram прозвали собаку Варнавы новым
Просмотреть все новости