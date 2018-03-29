Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужжа отметила день рождения за границей

Девушка призналась, что у нее есть близкие люди, которые обиделись на Катю из-за того, что она не пригласила их на свой праздник. В свое оправдание Жужа подчеркнула, что на самом деле не устраивала вечеринок в честь такого дня, а сама только накануне вернулась в Россию.Катя рассказала, что сейчас редко бывает на Родине, а так как находилась за границей, девушка в компании мамы и нескольких подруг лишь «посидели» в ресторане. Бывшая телеведущая «Дома-2» добавила, что если бы она находилась в Москве - обязательно пригласила бы всех.