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Сценарий "Дома-2" случайно попал в Stories Ольги Бузовой

По мнению подписчиков, сценарий "Дома-2" случайно попал в Instagram Stories Ольги Бузовой, которая снимала своё трюмо в гримёрке, устланное не только бумагами с текстом, но и ломтями нарезного мяса.

Поклонникам ведущей телестройки известно, что она ведёт прямые трансляции 24 часа в сутки, появляясь в кадре ненакрашенной, с патчами под глазами и порой показывая то, чего публике видеть не стоит. Последнее включение Бузовой было из гримёрки "Дома-2", где она села перекусить.

Сценарий "Дома-2" случайно попал в Stories Ольги Бузовой

Ольга любит реалистичность, поэтому крупным планом продемонстрировала свой столик, на котором красовался лист, принятый подписчиками за не что иное, как сценарий проекта.

Разговоры о том, как снимается "Дом-2", ходят много лет, и сколько бы экс-участники не рассказывали закулисных историй, зрители видят то, что хотят видеть. Одни считают, что герои действуют, как актёры, начитывая на камеру готовый текст.

Сценарий "Дома-2" случайно попал в Stories Ольги Бузовой

Однако по тем же рекламным вставкам или кратким новостям проекта видно, что участникам попросту не хватает актёрского мастерства, и общаются они друг с другом от души.

С дугой стороны, у проекта есть армия редакторов, которые постоянно подсказывают героям, как себя вести, манипулируют и могут пригрозить изгнанием. Некоторые пользователи считают, что у Бузовой лежал лишь набросок сценария, чтобы ведущая следила за ходом шоу и успевала поднять все важные темы.

Ранее Ольгу Бузову высмеяли за отсутствие слов в голове.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:22
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