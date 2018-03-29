Сценарий "Дома-2" случайно попал в Stories Ольги Бузовой
По мнению подписчиков, сценарий "Дома-2" случайно попал в Instagram Stories Ольги Бузовой, которая снимала своё трюмо в гримёрке, устланное не только бумагами с текстом, но и ломтями нарезного мяса.
Поклонникам ведущей телестройки известно, что она ведёт прямые трансляции 24 часа в сутки, появляясь в кадре ненакрашенной, с патчами под глазами и порой показывая то, чего публике видеть не стоит. Последнее включение Бузовой было из гримёрки "Дома-2", где она села перекусить.
Ольга любит реалистичность, поэтому крупным планом продемонстрировала свой столик, на котором красовался лист, принятый подписчиками за не что иное, как сценарий проекта.
Разговоры о том, как снимается "Дом-2", ходят много лет, и сколько бы экс-участники не рассказывали закулисных историй, зрители видят то, что хотят видеть. Одни считают, что герои действуют, как актёры, начитывая на камеру готовый текст.
Однако по тем же рекламным вставкам или кратким новостям проекта видно, что участникам попросту не хватает актёрского мастерства, и общаются они друг с другом от души.
С дугой стороны, у проекта есть армия редакторов, которые постоянно подсказывают героям, как себя вести, манипулируют и могут пригрозить изгнанием. Некоторые пользователи считают, что у Бузовой лежал лишь набросок сценария, чтобы ведущая следила за ходом шоу и успевала поднять все важные темы.
Ранее Ольгу Бузову высмеяли за отсутствие слов в голове.
Поклонникам ведущей телестройки известно, что она ведёт прямые трансляции 24 часа в сутки, появляясь в кадре ненакрашенной, с патчами под глазами и порой показывая то, чего публике видеть не стоит. Последнее включение Бузовой было из гримёрки "Дома-2", где она села перекусить.
Ольга любит реалистичность, поэтому крупным планом продемонстрировала свой столик, на котором красовался лист, принятый подписчиками за не что иное, как сценарий проекта.
Разговоры о том, как снимается "Дом-2", ходят много лет, и сколько бы экс-участники не рассказывали закулисных историй, зрители видят то, что хотят видеть. Одни считают, что герои действуют, как актёры, начитывая на камеру готовый текст.
Однако по тем же рекламным вставкам или кратким новостям проекта видно, что участникам попросту не хватает актёрского мастерства, и общаются они друг с другом от души.
С дугой стороны, у проекта есть армия редакторов, которые постоянно подсказывают героям, как себя вести, манипулируют и могут пригрозить изгнанием. Некоторые пользователи считают, что у Бузовой лежал лишь набросок сценария, чтобы ведущая следила за ходом шоу и успевала поднять все важные темы.
Ранее Ольгу Бузову высмеяли за отсутствие слов в голове.