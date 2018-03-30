Иван Охлобыстин оставил священнослужение из-за нехватки денег и вернулся в кино

Звезда сериала «Интерны» актер Иван Охлобыстин один из самых необычных актеров отечественного кинематографа в наши дни. Его отцу было 62, а матери -19, когда зарегистрировали отношения. Подобный брак осуждали тогда все. Через пять лет родители артиста развелись, однако Иван продолжил общение с отцом.Охлобыстин со своей будущей супругой Оксаной познакомился совершенно случайно. Он узнал ее по съемкам в кино «Авария-дочь мента». Актер тогда прошел мимо и сказал, что она будет с ним. Следующая встреча Ивана и Оксаны произошла через пять лет, и после они не расставались уже никогда. Через месяц влюбленные решили узаконить отношения.Сейчас счастливые супруги воспитывают шестерых детей. После рождения дочки Вари, третьего ребенка, пара чувствовала себя совсем обессиленной. У трехмесячной малышки случилась асфиксия – жена месяц лежала в больнице с дочерью. Пара едва не потеряла ребенка.Будучи беременной четвертым ребенком Оксана вслед за мужем уехала с детьми в Ташкент. Там Иван Охлобыстин стал священником. Как признался сам артист, это было его самое счастливое время. При рождении четвертого ребенка, супругу актера заразили гепатитом. Он собрал семью и уехал в Москву, чтобы спасти любимую. К счастью, все обошлось - Оксана поправилась.На съемки фильма «Царь» Ивана благословил сам патриарх. Тогда пошли разговоры, как смог священник сыграть такую роль. Охлобыстин после этого вернулся в кино. По словам актера, немаловажным был и тот факт, что ему нечем было кормить семью, попросту не хватало денег.