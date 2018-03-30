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Иван Охлобыстин оставил священнослужение из-за нехватки денег и вернулся в кино

Новым гостем известной программы «Судьба человека» стал популярный актер Иван Охлобыстин. В эфире телешоу артист рассказал о том, что ему пришлось оставить священнослужение из-за нехватки денег и вернуться в кино.

Иван Охлобыстин оставил священнослужение из-за нехватки денег и вернулся в кино


Звезда сериала «Интерны» актер Иван Охлобыстин один из самых необычных актеров отечественного кинематографа в наши дни. Его отцу было 62, а матери -19, когда зарегистрировали отношения. Подобный брак осуждали тогда все. Через пять лет родители артиста развелись, однако Иван продолжил общение с отцом.

Иван Охлобыстин оставил священнослужение из-за нехватки денег и вернулся в кино


Охлобыстин со своей будущей супругой Оксаной познакомился совершенно случайно. Он узнал ее по съемкам в кино «Авария-дочь мента». Актер тогда прошел мимо и сказал, что она будет с ним. Следующая встреча Ивана и Оксаны произошла через пять лет, и после они не расставались уже никогда. Через месяц влюбленные решили узаконить отношения.

Сейчас счастливые супруги воспитывают шестерых детей. После рождения дочки Вари, третьего ребенка, пара чувствовала себя совсем обессиленной. У трехмесячной малышки случилась асфиксия – жена месяц лежала в больнице с дочерью. Пара едва не потеряла ребенка.
Будучи беременной четвертым ребенком Оксана вслед за мужем уехала с детьми в Ташкент. Там Иван Охлобыстин стал священником. Как признался сам артист, это было его самое счастливое время. При рождении четвертого ребенка, супругу актера заразили гепатитом. Он собрал семью и уехал в Москву, чтобы спасти любимую. К счастью, все обошлось - Оксана поправилась.

На съемки фильма «Царь» Ивана благословил сам патриарх. Тогда пошли разговоры, как смог священник сыграть такую роль. Охлобыстин после этого вернулся в кино. По словам актера, немаловажным был и тот факт, что ему нечем было кормить семью, попросту не хватало денег.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 07:15
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