Исследователи выявили в Арктике новые свидетельства влияния изменения климата

Ученый впервые собрал и проанализировал массивы данных с Хейзена, крупнейшего по объему в мире озера, расположенного к северу от Полярного круга.Эксперт говорит: «Данное исследование представляет собой набор данных высокого уровня, в котором изучены все компоненты водораспределения, и показывает, как такие компоненты, как ледяное покрытие озера, постоянный холод или сеть озерных продуктов, реагируют на изменение климата».«Мы показываем, что сокращение ледниковой массы и увеличение количества талой воды имеет важные последствия для экосистемы нижнего течения озера. Климат воздействует по-разному, все компоненты водораспределения неразрывно связаны, – продолжает ученый. – Физические, биологические и химические аспекты непосредственно реагируют на изменения климата».«Озеро и его экосистема находятся в относительно стабильном состоянии в течение сотен лет, но стоит температуре воздуха в регионе повысится хотя бы на один градус, как они обретают совершенно новый вид, – говорит Лехерр. – Биологическая пищевая сеть меняется, биогеохимические циклы ускоряются, производится больше поступающих в систему органических питательных веществ, углерода».«Хорошая наука должна порождать больше вопросов, – заключает Лехерр. – Теперь у нас есть базовая линия для сравнения с будущими данными и оценки изменений».