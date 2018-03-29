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Исследователи выявили в Арктике новые свидетельства влияния изменения климата

Новое исследование, опубликованное в Nature Communications и проведенное географом U of T Mississauga Игорем Лехерром, дает потрясающие доказательства того, что отдаленные районы в арктическом регионе Канады, которые когда-то считались недоступными для человеческого воздействия, быстро реагируют на повышение глобальной температуры.
Исследователи выявили в Арктике новые свидетельства влияния изменения климата


Ученый впервые собрал и проанализировал массивы данных с Хейзена, крупнейшего по объему в мире озера, расположенного к северу от Полярного круга.

Эксперт говорит: «Данное исследование представляет собой набор данных высокого уровня, в котором изучены все компоненты водораспределения, и показывает, как такие компоненты, как ледяное покрытие озера, постоянный холод или сеть озерных продуктов, реагируют на изменение климата».

«Мы показываем, что сокращение ледниковой массы и увеличение количества талой воды имеет важные последствия для экосистемы нижнего течения озера. Климат воздействует по-разному, все компоненты водораспределения неразрывно связаны, – продолжает ученый. – Физические, биологические и химические аспекты непосредственно реагируют на изменения климата».

«Озеро и его экосистема находятся в относительно стабильном состоянии в течение сотен лет, но стоит температуре воздуха в регионе повысится хотя бы на один градус, как они обретают совершенно новый вид, – говорит Лехерр. – Биологическая пищевая сеть меняется, биогеохимические циклы ускоряются, производится больше поступающих в систему органических питательных веществ, углерода».

«Хорошая наука должна порождать больше вопросов, – заключает Лехерр. – Теперь у нас есть базовая линия для сравнения с будущими данными и оценки изменений».
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dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 18:59
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