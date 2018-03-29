Лиза Триандафилиди пожаловалась на проблемы и на невозможность забрать дочь к себе
Лиза Триандафилиди пожаловалась на проблемы, влекущие невозможность забрать маленькую дочь к себе, из-за чего девочка не видит маму долгие месяцы, пока та проводит время на "Дом-2", а затем и в Москве с Алексеем Чайчицем.
Экс-участники телестройки благополучно устроились за периметром и уже нашли работу. Поскольку Елизавета блогер и по совместительству модель, в столице у неё работы в достатке, а уезжать к семье и дочери последняя не спешит, то ли из соображений карьеры, то ли по другим обстоятельствам.
Написать трогательный пост о дочке Триандафилиди побудили подписчики, которые буквально устроили блогерше травлю. Дело в том, что на "Дом-2" немало молодых матерей, ведущих, по мнению зрителя, аморальный образ жизни в дали от своих детей.
Из таких героинь: Александра Гозиас, Саша Шева и, собственно, Лиза. О судьбе малышки читателям Триандафилиди остаётся лишь гадать, ведь в блоге у героини появляются только её сексуальные снимки и отчёты о развлечениях с Чайчицем и другими участниками реалити-шоу.
Некоторые подписчики допускают, что виной всему Алексей, не позволяющий забрать девочку, пока у пары нет достаточных средств. Впрочем, знакомиться с ребёнком Чайчиц тоже не спешит, ни разу не навестив семью возлюбленной в Туапсе.
Ранее поклонники подозревали, что Лиза Триандафилиди бросила Алексея Чайчица.
Экс-участники телестройки благополучно устроились за периметром и уже нашли работу. Поскольку Елизавета блогер и по совместительству модель, в столице у неё работы в достатке, а уезжать к семье и дочери последняя не спешит, то ли из соображений карьеры, то ли по другим обстоятельствам.
Написать трогательный пост о дочке Триандафилиди побудили подписчики, которые буквально устроили блогерше травлю. Дело в том, что на "Дом-2" немало молодых матерей, ведущих, по мнению зрителя, аморальный образ жизни в дали от своих детей.
Из таких героинь: Александра Гозиас, Саша Шева и, собственно, Лиза. О судьбе малышки читателям Триандафилиди остаётся лишь гадать, ведь в блоге у героини появляются только её сексуальные снимки и отчёты о развлечениях с Чайчицем и другими участниками реалити-шоу.
Некоторые подписчики допускают, что виной всему Алексей, не позволяющий забрать девочку, пока у пары нет достаточных средств. Впрочем, знакомиться с ребёнком Чайчиц тоже не спешит, ни разу не навестив семью возлюбленной в Туапсе.
Ранее поклонники подозревали, что Лиза Триандафилиди бросила Алексея Чайчица.