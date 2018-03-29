«Кто был в жюри? Глухие?»: Бузова стала лучшей певицей по итогам премии Kids' Choice Awards
Знаменитая российская телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова стала лучшей исполнительницей по версии премии Kids' Choice Awards. Сама же артистка пока не прокомментировала победу в данной номинации.
Как сообщается, Ольга Бузова одержала победу в номинации «Любимый музыкальный исполнитель российских зрителей» премии Kids' Choice Awards. Помимо всего прочего, в данной номинации с Ольгой Бузовой за победу поборолись такие известные музыканты различных направлений, как Макс Барских, «Грибы» и группа Filatov & Karas.
К слову, подписчики Бузовой усомнились в честной победе Ольги, что и выразили в многочисленных комментариях Инстаграма.
Как сообщается, Ольга Бузова одержала победу в номинации «Любимый музыкальный исполнитель российских зрителей» премии Kids' Choice Awards. Помимо всего прочего, в данной номинации с Ольгой Бузовой за победу поборолись такие известные музыканты различных направлений, как Макс Барских, «Грибы» и группа Filatov & Karas.
К слову, подписчики Бузовой усомнились в честной победе Ольги, что и выразили в многочисленных комментариях Инстаграма.
«А кто был в жюри? Глухие?», «Победила...среди ясельных детей позор», «Бред! Сама за себя голосует она...никто ее не слушает», «Неужели есть люди, которые за неё голосуют», «Так кто ж, кроме малолеток, её слушает», «Что за бред, что за оскорбление российских зрителей?», - комментируют возмущенные пользователи.