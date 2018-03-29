Кристина Лясковец показала backstage эротической фотосессии
Кристина Лясковец показала backstage эротической фотосессии в экстремально коротком спортивном костюме, почти полностью открывающем грудь экс-участницы "Дома-2".
Уйдя с проекта в "вольное плаванье", теледива стала, как и большинство коллег по телестройке, вести свой Instagram блог, где набирает подписчиков посредством горячего контента.
Лясковец не стесняется оголиться и эпатировать публику, купив для этого целый гардероб обрезанных топов, открывающих добрую половину бюста снизу. Поскольку Кристина является обладательницей пышной силиконовой груди, хвастаться ей звезде не надоедает.
К тому же, за последний месяц, что блогерша придерживалась диеты, ей удалось похудеть и обрести рельефный пресс. Лясковец показала, как она делает прыжки, отводя тренировкам на дому по 40 минут в день.
В спортзал Кристина пойдёт тоже, но там, по сути, будет делать то же самое, потому что считает спортивный инвентарь прерогативой мужчин, а не хрупких женщин. Рацион питания для знаменитости составил диетолог из рекламируемой Лясковец фирмы, так что звезда налегает на овощи, мясо индюшки и прочие здоровые продукты.
Ранее экс-участница "Дома-2" Кристина Лясковец показала, какие упражнения помогают ей привести себя в форму.
Уйдя с проекта в "вольное плаванье", теледива стала, как и большинство коллег по телестройке, вести свой Instagram блог, где набирает подписчиков посредством горячего контента.
Лясковец не стесняется оголиться и эпатировать публику, купив для этого целый гардероб обрезанных топов, открывающих добрую половину бюста снизу. Поскольку Кристина является обладательницей пышной силиконовой груди, хвастаться ей звезде не надоедает.
К тому же, за последний месяц, что блогерша придерживалась диеты, ей удалось похудеть и обрести рельефный пресс. Лясковец показала, как она делает прыжки, отводя тренировкам на дому по 40 минут в день.
В спортзал Кристина пойдёт тоже, но там, по сути, будет делать то же самое, потому что считает спортивный инвентарь прерогативой мужчин, а не хрупких женщин. Рацион питания для знаменитости составил диетолог из рекламируемой Лясковец фирмы, так что звезда налегает на овощи, мясо индюшки и прочие здоровые продукты.
Ранее экс-участница "Дома-2" Кристина Лясковец показала, какие упражнения помогают ей привести себя в форму.