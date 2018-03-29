Виктория Боня продолжает ругаться с подписчиками из-за селфи в траурный день

«Жаль видеть, как ваша ущербность и адская злоба превосходит самых страшных людей этого времени! Бойтесь сами себя, ведь страшнее в жизни уже ничего быть не может, и АД внутри вас! Да, извините, что моя дочка сейчас спит в кровати и не горит заживо огнём, черти!» - возмутилась звезда.

Размолвка знаменитости с посетителями её микроблога началась на днях, когда в день трагедии Виктория отказалась, в отличие от своих коллег, ставить в своем профиле свечку, выражая соболезнование родным погибших.Кроме того, вместо скорбной публикации Виктория, находясь в Париже, выложила селфи с шикарным букетом роз, подаренным, по-видимому, поклонником. Несмотря на то, что сразу после первых комментариев с обвинениями, на которые Вика, кстати, ответила с оскорблением, в профиле стало появляться большое количество постов о «Зимней вишне», нападки от пользователей не прекратились.Некоторые из хейтеров упомянули селфи с розами, прозвав Викторию первобытной, другие же упрекнули модель, что та своему успеху и богатству должна быть благодарна исключительно бывшему мужчине, а вот ее поклонникам остается лишь смотреть, как с годами Боня дурнеет и стареет. Сильнее всего звезду задели слова, что её дочка могла быть в том же пожаре, находись Виктория в тот день в торговом центре Кемерова.